Медведев осмотрел в КНДР выставку вооружений

Председателю партии "Единая России" показали в том числе баллистические ракеты и ракетные комплексы, беспилотники, танки, самоходные установки

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 10 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил в Пхеньяне выставку вооружений и военной техники Корейской народной армии, передает корреспондент ТАСС.

Медведеву показали в том числе баллистические ракеты и ракетные комплексы, беспилотники, танки, самоходные установки.

Экспозиция называется "Развитие национальной обороны - 2025". Она расположена в Выставочном комплексе трех революций. На месте Медведева встретил Чу Чхан Иль - заведующий Отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Пояснения давал представитель Министерства обороны КНДР.

Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи. Выставка вооружений также приурочена к этой дате.

ТПК является правящей партией в КНДР. Годовщина ее основания празднуется 10 октября.