Кремль рассчитывает провести российско-арабский саммит в ноябре

По словам помощника президента Юрия Ушакова, дата будет зависеть от ситуации в контексте реализации плана президента США

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Михаил Терещенко/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Российско-арабский саммит, который планировали провести в октябре в Москве, может состояться в ноябре. В Кремле предварительно рассчитывают провести перенесенное ранее мероприятие именно в указанном месяце, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Telegram-каналу "Юнашев Live".

"Мы сейчас в предварительном плане думаем про ноябрь - в зависимости от того, как пойдет ситуация в контексте реализации плана [президента США Дональда] Трампа и так далее", - отметил представитель Кремля.

Дата будет назначена в зависимости от того, как "арабские друзья подскажут", добавил Ушаков. "Будем учитывать все точки зрения", - заверил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с председателем саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) - премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Стороны согласились, что лидерам арабских стран в условиях активной реализации плана Трампа было бы затруднительно посетить Москву, а потому саммит целесообразно перенести на более поздний срок.

Путин в мае приглашал всех лидеров Лиги арабских государств на саммит. Он выражал уверенность, что российско-арабская встреча будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами, поможет в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Путин отмечал, что большинство руководителей арабских стран приняли приглашение.