Мединский: Россия должна гордиться своими писателями, которых боятся на Украине

Помощник президента РФ напомнил, что ранее Украина опубликовала список деятелей культуры, искусства и политики, которые подлежат "забвению и исключению из публичного пространства"

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Владимир Мединский © Сергей Петров/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Россия должна гордиться писателями, которых на Украине боятся и вносят в различные списки, чтобы исключить из публичного пространства. Такое мнение выразил помощник президента РФ Владимир Мединский во время посещения Первой нижегородской книжной ярмарки.

Он напомнил, что ранее Украина опубликовала список деятелей культуры, искусства и политики, которые подлежат "забвению и исключению из публичного пространства". В этом списке, по словам Мединского, почетное место занимают писатели, чьи имена должны быть вычеркнуты из публичного пространства на Украине, как несущие угрозу украинской национальной безопасности.

"Это означает отрывание от стен мемориальных досок и табличек с названиями улиц, изъятие книг из библиотек, запрет показа и упоминания этих имен в публичных медиа, снос памятников, ну и все-все остальное под ключ. Закон о забвении. В этом списке мы увидели имена Пушкина и Лермонтова, Тургенева и Жуковского, Державина и даже неистового критика Виссариона Белинского и многих-многих других. Эти люди несут угрозу украинской государственности. Что же за государственность? Но мы должны гордиться тем, что наши писатели сейчас, спустя века после того, как они покинули земной мир, продолжают защищать русскую культуру, русский язык, русскую духовность, Россию и русский народ, если их так боятся", - сказал Мединский.

По его словам, Михаила Лермонтова мятежные горцы боялись меньше, чем современные деятели национальной памяти Украины, украинское правительство. "Они боятся поручика Лермонтова, боятся имперского министра Гаврилу Державина, ну и скромного чиновника Министерства иностранных дел Александра Сергеевича Пушкина. Мне их жаль", - добавил помощник президента РФ.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей Украине сносят памятники деятелям России, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.