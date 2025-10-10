Медведев провел в Пхеньяне встречу с То Ламом

Беседа прошла с участием делегаций

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 10 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев побеседовал с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, передает корреспондент ТАСС.

Встреча прошла в Пхеньяне. Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетела в КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК).

Беседа Медведева с То Ламом прошла с участием делегаций.