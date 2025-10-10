Медведев передал То Ламу соболезнования в связи с жертвами тайфуна во Вьетнаме

Оползни и наводнения, вызванные проливными дождями, привели к обрушению или частичному повреждению более 172 тыс. домов

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 10 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев передал генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу соболезнования в связи с гибелью людей из-за последствий тайфуна.

"Я знаю, что у вас произошло наводнение, к сожалению, с человеческими жертвами, поэтому хочу передать вам наши искренние соболезнования", - сказал Медведев на встрече с То Ламом в Пхеньяне.

То Лам в свою очередь поблагодарил Медведева за высказанные им соболезнования. "Последние десятилетия постоянно сталкиваемся с этой ситуацией, постоянно возникают тайфуны и вызывают большие разрушения", - поделился генсек ЦК Компартии Вьетнама.

По последним данным, в результате обрушившегося на север и центр Вьетнама тайфуна погиб 51 человек, еще более 160 пострадали и 14 числятся пропавшими без вести. Оползни и наводнения, вызванные проливными дождями, привели к обрушению или частичному повреждению более 172 тыс. домов, еще 66 тыс. затоплено. Также затоплено и повреждено почти 89 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Нанесенный материальный ущерб вьетнамские власти оценивают в 16 млрд донгов (более $600 млн).

Президент РФ Владимир Путин ранее направил соболезнования То Ламу и президенту страны Лыонг Кыонгу в связи с последствиями тайфуна.