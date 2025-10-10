Копыркин: РФ выступает за проведение встречи в формате "3+3" до конца года

Посол России в Армении напомнил, что уже состоялись три встречи в рамках этого формата и Грузия на начальном этапе проявила интерес на экспертном уровне

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 10 октября. /ТАСС/. Россия выступает за проведение четвертой встречи консультативной региональной платформы "3+3" на уровне министров иностранных дел стран-участниц до конца 2025 года. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин на встрече со студентами Российско-Армянского университета.

Дипломат напомнил, что уже состоялись три встречи в рамках этого формата и Грузия на начальном этапе проявила интерес на экспертном уровне, приняла участие в одном из мероприятий, но позднее дистанцировалась. Тем не менее, подчеркнул дипломат, все участники платформы едины во мнении, что дверь для Грузии остается открытой.

"Платформа работает. Сейчас в практическом плане прорабатывается вопрос организации следующей встречи на уровне министров иностранных дел. Мы выступаем за то, чтобы она состоялась до конца года. Сейчас мы в контактах между Арменией и Азербайджаном, потому что там вопрос об очередности. То есть готовы и армянская сторона, и азербайджанская сторона провести у себя такое заседание, они должны согласовать порядок очередности, мы, естественно, тоже этому всячески помогаем", - пояснил Копыркин.

Вместе с тем он констатировал, что все участники платформы, которые поддерживают контакт с турецкой и иранской сторонами, исходят из того, что это полезный, востребованный формат. Дипломат напомнил, что принципиальная позиция РФ, которую разделяют ее партнеры, заключается в том, что ключевую роль в решении проблем региона должны играть сами государства региона.

По его словам, многие вопросы, обсуждаемые в том числе и рамках армяно-азербайджанской нормализации или армяно-американского диалога, неизбежно затрагивают интересы других соседних стран, и именно поэтому платформа "3+3" становится объективно востребованным механизмом многостороннего диалога.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган, позднее он получил название "3+3". Россия и Иран приветствовали эту идею, Армения также присоединилась к участию в формате. Грузия заявила, что не планирует участвовать в инициативе.