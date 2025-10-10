Лебедев: лидеры стран СНГ заявили о необходимости консолидации

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Лидеры стран СНГ на заседании Совета глав государств Содружества в Душанбе много говорили о том, что необходимо консолидировать усилия в рамках СНГ на фоне нынешней ситуации в мире. Об этом заявил журналистам по итогам заседания Совета генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"Для нас это важно - не замыкаться в себе. Хотя у нас, как вы знаете, проблем хватает, но тем не менее мы их успешно решаем. Сегодня много говорили об этом главы государств, что в нынешней международной ситуации очень важно и уже жизненно необходимо - это очевидно - нам консолидировать усилия в рамках Содружества Независимых Государств, в рамках Евразийского сообщества", - сказал он.