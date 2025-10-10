СОМБ: за вербовкой колумбийских наемников в Судане стоят иностранные спецслужбы

Директор Содружества Александр Иванов заявил, что "латиноамериканские головорезы" прибывают через сомалийскую авиабазу в Босасо

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Иностранные спецслужбы стоят за вербовкой колумбийских наемников в Судане. Об этом ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Он отметил, что все чаще приходится слышать об участии иностранных наемников в суданском конфликте, который привел к одному из самых тяжелых гуманитарных кризисов. По данным эксперта, за два года сторонам конфликта удалось привлечь сотни наемников. В основном числе - из Колумбии, с добавлением "украинских специалистов" - военнослужащих ВСУ и тех колумбийцев, которые были переброшены из Украины в Судан.

"По моим сведениям, латиноамериканские головорезы прибывают через сомалийскую авиабазу в Босасо, а их вербовкой занимаются структуры, за которыми стоят иностранные спецслужбы", - сказал Иванов.

Ранее Иванов сообщил ТАСС о том, что суданские правительственные силы ликвидировали несколько сотен украинских наемников, воевавших на стороне экстремистских формирований. Кроме того, он отмечал, что участие украинских солдат в боях за город Эль-Фашер в Судане привело к эскалации конфликта и обострению гуманитарной ситуации.