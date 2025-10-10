Путин объяснил, почему перенесли российско-арабский саммит

Целью было не помешать процессу мирного урегулирования, который происходит на Ближнем Востоке, сообщил российский лидер

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему решили перенести российско-арабский саммит, который должен был пройти в Москве в октябре.

Как объяснил российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан, целью было не помешать процессу мирного урегулирования, который сейчас происходит на Ближнем Востоке при участии президента США Дональда Трампа.

Путин напомнил, что накануне говорил с председателем саммита Лиги арабских государств - премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. "Мы договорились с ним, что мы даже перенесем нашу встречу Россия - Лига арабских государств. Это была моя инициатива. Я сделал это именно потому, что не хочу мешать процессу, который сейчас, как мы надеемся, наладился и идет, кстати, по инициативе и при прямом участии Трампа на Ближнем Востоке. Разве это не достижение? Это достижение", - отметил президент РФ.