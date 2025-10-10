Слуцкий назвал Нобелевскую премию мира инструментом по достижению целей Запада

Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что авторитет церемонии утрачен

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Нобелевская премия мира утратила свой авторитет и стала еще одним инструментом по достижению целей Запада во внешней политике. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Президент России Владимир Путин абсолютно прав - сам авторитет церемонии утрачен. Сегодня это еще один подручный инструмент по достижению гегемонистских целей западников во внешней политике, а не достойная или справедливая награда за реальное миротворчество", - сказал депутат.

Слуцкий напомнил, что Нобелевская премия мира формально вручается за "развитие братства между нациями, для упразднения или сокращения постоянных армий и для проведения и содействия проведению мирных конгрессов". Однако в этом году награду присудили лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо за "продвижение демократических прав и борьбу с диктатурой". "Явный диссонанс", - отметил глава думского комитета.

Слуцкий подчеркнул, что в Венесуэле действует абсолютно легитимная власть, "которая однако, не устраивает верхушку "золотого миллиарда" за самостоятельный и суверенный курс национального развития". "Здесь диктатура проявляется в большей степени со стороны коллективного Запада, навязывающего - в том числе и в такой форме - собственные ценности и приоритеты венесуэльскому народу, чуждые им и по сути, и по форме", - констатировал Слуцкий.