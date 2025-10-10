Слуцкий заявил, что будущее за премией Льва Толстого

Лидер ЛДПР уверен, что глобальное большинство видит и готово реагировать соответствующим образом на политизацию Нобелевской премии мира

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Глобальное большинство видит политизацию Нобелевской премии мира, реальное будущее - за премией мира имени Л. Н. Толстого. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Уверен, что глобальное большинство видит и готово реагировать соответствующим образом на политизацию Нобелевской премии мира и отход от изначально заложенных стандартов ее присуждения. И тенденции к здравым альтернативам налицо: Интервидение или Международная премия мира имени Л. Н. Толстого - проекты, за которыми реальное будущее", - сказал Слуцкий.

Премия Л. Н. Толстого была учреждена в 2022 году Российским историческим обществом, Фондом мира и Российским военно-историческим обществом. Присуждается за значительный вклад в сохранение мира, выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы, активную миротворческую деятельность и защиту прав и свобод человека.