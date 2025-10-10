Медведев: в параде в Пхеньяне участвовали сражавшиеся под Курском бойцы

Это "берет за сердце", признался зампред Совбеза России

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 10 октября. /ТАСС/. Помогавшие ВС РФ в освобождении Курской области подразделения Корейской народной армии прошли парадным строем по центральной площади Пхеньяна. Об этом рассказал журналистам председатель "Единой России", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Мы, естественно, поучаствовали в ряде мероприятий праздничных, которые проходили, апогеем которых, конечно, стал прекрасный парад, который только что состоялся, - поделился Медведев. - Во время парада проходило формирование, составленное из участников СВО - специального подразделения корейского".

"Это подразделение прошло под двумя флагами - собственным флагом и флагом Российской Федерации, - описал зампред СБ РФ. - Это, конечно, берет за сердце".