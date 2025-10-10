Медведев передал Ким Чен Ыну привет и наилучшие пожелания от Путина

Замглавы Совета безопасности России отметил, что встречи президента РФ и лидера КНДР носят регулярный характер

Редакция сайта ТАСС

ПХЕНЬЯН, 10 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в ходе встречи передал председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

"Я передал привет и наилучшие пожелания лидеру КНДР от президента Российской Федерации. Их встречи носят регулярный характер, это тоже происходит практически по нескольку раз в год. Недавно такая встреча была, в сентябре", - рассказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос ТАСС об итогах визита в КНДР.