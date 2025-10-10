Львова-Белова: канал связи с США поможет пострадавшим от украинского конфликта

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп присоединилась к инициативе по воссоединению детей с их близкими, отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила уверенность, что прямой канал связи с США позволит помочь семьям, пострадавшим в ходе конфликта на Украине.

"Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Мелании Трамп принять участие в судьбе детей, пострадавших в ходе военных действий на Украине. В результате первая леди США присоединилась к нашей регулярной работе по воссоединению детей со своими близкими. Уверена, что установленный прямой канал связи с американской стороной позволит не только помогать пострадавшим семьям, но и доносить мировой общественности информацию о реальном положении дел", - написала она в Telegram-канале.

Также Львова-Белова выразила благодарность первой леди США за ее внимание и заботу к семьям и детям, которых затронул украинский конфликт. Она выразила надежду, что эта гуманитарная миссия продолжится в интересах семей и детей.

Ранее Трамп заявила, что Россия и Соединенные Штаты обеспечили за минувшие сутки воссоединение с родителями восьми детей с Украины, которые были разлучены с семьями из-за боевых действий.

Она также рассказала, что обсудила с Путиным тему украинских детей, находящихся в РФ. По ее словам, Путин ответил на ее письмо, выразив готовность взаимодействовать с Трамп напрямую и предоставив подробности относительно украинских детей.

Упомянутое письмо Трамп было передано Путину во время саммита РФ и США на Аляске, который состоялся 15 августа. В этом послании первая леди США призвала президента России к защите детей, отметив, что он способен сделать это "одним росчерком пера".