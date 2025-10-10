Слуцкий анонсировал новый формат постоянного взаимодействия ГД и парламента КНДР

Лидер ЛДПР выразил надежду, что инициативу реализуют в 2025 году

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 11 октября. /ТАСС/. Комитеты по международным делам Госдумы и Верховного народного собрания КНДР в ближайшее время запустят формат совместных заседаний. Об этом ТАСС рассказал председатель думского комитета лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе визита в КНДР по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи.

"Рассчитываем на то, что запустим <…> формат совместных заседаний комитетов по международным делам парламента КНДР и Государственной думы. Уверен, что этот формат мы запустим в самое ближайшее время", - сказал депутат, отметив, что подобные заседания будут проводиться на постоянной основе.

Слуцкий также выразил надежду, что новый формат взаимодействия парламентариев двух стран удастся запустить до конца 2025 года. "[В ходе нынешнего визита] продвинули эту тему, - добавил он. - Нет такого прямо графика, но думаю, что все это в ближайшее время реализуется".