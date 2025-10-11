Посол РФ Гармонин: русскую культуру в Швейцарии все активнее пытаются отменить

При этом обычные граждане страны сохраняют к ней интерес

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Алена Федина/. Тенденции к отмене русской культуры в Швейцарии в последние годы усиливаются, несмотря на сохранение интереса к ней со стороны обычных граждан конфедерации. Об этом ТАСС заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

По его оценками, несмотря на "серьезную антироссийскую кампанию в местных СМИ, в Швейцарии по-прежнему сохраняется интерес к русской культуре". "Книги русских писателей можно легко найти на полках местных книжных магазинов, музыканты и артисты российского происхождения участвуют в различных фестивалях и гастролируют в конфедерации", - пояснил дипломат.

В то же время он отметил, что в данной сфере присутствует так называемая культура отмены, которая "в последние годы усиливается". Он пояснил, что ее жертвами стали "ежегодный фестиваль русской камерной музыки «Волшебное озеро» в Люцерне, выступления пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, гастроли Мариинского оркестра под управлением Валерия Гергиева". "Сам маэстро Гергиев был смещен с поста художественного руководителя международного музыкального фестиваля в Вербье", - указал Гармонин.

Кроме того, швейцарский фонд Рахманинова полностью прекратил сотрудничество с российской стороной, в том числе в рамках подготовки празднования 150-летия композитора. По словам дипломата, после 20 лет поездок в Швейцарию для участия в праздновании местных "Суворовских дней" под отмену подпали и юные музыканты-кадеты Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. "Подобные проявления удручают", - признался Гармонин.