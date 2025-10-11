Медведев поздравил Ким Чен Ына с 80-летием Трудовой партии Кореи

Делегация "Единой России" во главе с Дмитрием Медведевым прилетала в Пхеньян для участия в торжественных мероприятиях по случаю юбилея

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на переговорах поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 80-летием Трудовой партии Кореи (ТПК) и поблагодарил его за приглашение на торжества.

"Я от нашей делегации хочу выразить вам признательность за приглашение на торжества по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи. Для нас было большой радостью присутствовать на торжествах по случаю годовщины. От имени российского государства, от партии "Единая Россия" еще раз хочу поздравить вас лично и весь корейский народ с этим знаменательным событием", - сказал Медведев. Переговоры состоялись 10 октября в Пхеньяне. Кадры опубликованы на странице Медведева во "ВКонтакте".

ТПК - правящая партия в КНДР. Годовщина ее основания празднуется 10 октября. Ким Чен Ын является генеральным секретарем Трудовой партии Кореи.

