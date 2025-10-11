Слуцкий: Европа перестала использовать "тормоза" при принятии решений

Лидер ЛДПР подчеркнул, что для многих европейский политиков главным фактором принятия решений до сих пор является "оголтелая русофобия"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Европейские страны перестали руководствоваться здравым смыслом при принятии решений. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о том, решится ли Евросоюз использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

"Я думаю, что Европа здравый смысл уже давно утратила. Я говорю не в пользу того, что подобные решения европейские институты будут пытаться принять. Но, к сожалению, какого-либо рода тормоза и, повторюсь, здравый смысл эти самые институты, увы, уже давно перестали использовать как фактор принятия решений", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что для многих европейский политиков главным фактором принятия решений до сих пор является "оголтелая русофобия". "Поэтому подобные попытки [использовать российские активы] исключать нельзя", - констатировал Слуцкий.

Вместе с тем парламентарий отметил, что в последние месяцы в Европе проявляются и "противоположные тенденции". "Европа прозревает, Европа возвращается к здравому восприятию ситуации", - объяснил он.