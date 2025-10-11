МИД: РФ в диалоге с США держит открытым окно возможностей для продления ДСВН

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Олег Постников заявил, что такое решение является вкладом России в стабилизацию обстановки между ядерными державами

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников © МИД России

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российская сторона держит открытым окно возможностей для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, это вклад Москвы в стабилизацию отношений с Вашингтоном. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.

"Мы стремимся держать открытым "окно возможностей" для политико-дипломатических шагов по поддержанию предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере, - сказал дипломат. - Это - наш вклад в стабилизацию обстановки между ядерными державами и в создание атмосферы для конструктивного стратегического диалога между ними по мере формирования для этого необходимых предпосылок".

Выступая 10 октября в первом комитете 80-й сессии Генассамблеи ООН, Постников напомнил, что 22 сентября президент РФ Владимир Путин в инициативном порядке заявил о готовности российской стороны "продолжить добровольно придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ как минимум в течение одного года после истечения срока его действия при том условии, что США не нарушат существующее соотношение потенциалов сдерживания".

Отвечая 5 октября на вопрос ТАСС, президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера хорошей идеей. Однако официальной реакции на предложение Москвы из Вашингтона пока так и не поступило.