Джабаров: Нобелевскую премию мира дают агрессорам или предателям

Награду получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо, которая подстрекает президента США Дональда Трампа к военному вмешательству

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Нобелевский комитет обычно делает лауреатами премии мира тех, кто выступает против своего государства или развязывает войны, а не завершает их. Такое мнение высказал первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, комментируя присуждение награды лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.

"С Нобелевским комитетом все предельно ясно. Они обычно выбирают лауреатами премии мира либо тех, кто развязывает войны, а не завершает их, либо лиц, выступающих против своего государства. В этот раз награду получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо, которая как раз подстрекает [президента США Дональда] Трампа к военному вмешательству на своей родине", - написал сенатор в Telegram-канале.

Джабаров обратил внимание, что у парламента Норвегии, который избирает членов Нобелевского комитета, ответственного за присуждение премии мира, могут быть и свои причины поддерживать Мачадо. Он напомнил, что в 2007 году Венесуэла выгнала со своей территории норвежские компании. "Об этом также не забывают в Штатах, во Франции и в Англии. Чтобы вернуться к разграблению страны, всем им нужно привести к власти венесуэльскую оппозицию", - добавил сенатор.

Он отметил и другие мотивы стран Запада выступать против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Политик указал, что Венесуэла подписала договор о стратегическом партнерстве с Россией и в настоящий момент развивает торговлю с Китаем. "Венесуэла - ключевой член ОПЕК, учитывая, что у страны самые большие в мире подтвержденные запасы нефти. На заседаниях ОПЕК Каракас - наш верный союзник", - констатировал Джабаров.

В этом контексте он также напомнил о военной операции США в Карибском море, которая якобы направлена против наркокартелей. "Сейчас мы не можем сказать, пойдет ли Трамп дальше нанесения ударов по отдельным судам. Но, зная его нрав, можно предположить, что он лишь хочет надавить на Мадуро, чтобы помочь американскому бизнесу развернуться в Венесуэле и Гайане", - заключил сенатор.

Военно-морские силы США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере две скоростные лодки с экипажем в общей сложности из 14 человек, которые якобы перевозили наркотики из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжат наносить удары по судам, якобы связанным с венесуэльскими наркокартелями.