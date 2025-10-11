МИД РФ ответит на высылку журналиста из Швеции

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова подчеркнула, что у корреспондента были все необходимые документы

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российская сторона ответит на высылку российского журналиста из Швеции, совершенную под надуманным предлогом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Несмотря на то, что российский корреспондент имел на руках все необходимые документы, его задержали, допросили и, как итог, выслали. Будут ли ответные меры? Надеюсь, вы не сомневаетесь", - написала дипломат в Telegram-канале.

Как уточнила Захарова, власти Швеции не дали осуществить свой профессиональный долг российскому журналисту ВГТРК, который планировал снять сюжет об экономической ситуации в странах ЕС.

"На этот раз предлогом для воспрепятствования выполнению редакционного задания и последовавшей депортации стала, не поверите, медицинская страховка. Нет, она была, - заметила дипломат. - Вот только из-за решения самого Стокгольма работать этим страховым компаниям на территории страны было, по сути, запрещено".

"Журналиста лишили пятилетней многократной французской визы не за нарушение визового режима, а за то, что медицинская страховка не работает в Швеции по решению же шведских властей. При этом французская виза в свое время выдавалась с учетом этой самой медицинской страховки. Казалось бы, правила ЕС должны быть для всех одинаковыми, но кони бегали по кругу", - указала официальный представитель МИД РФ.