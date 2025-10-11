Посол в Душанбе сообщил об укреплении связей РФ и Центральной Азии

Семен Григорьев указал, что это произошло, несмотря на нелегитимные санкции со стороны страны Запада

Редакция сайта ТАСС

Посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев © Андрей Злыденный/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 11 октября. /ТАСС/. Связи России и государств Центральной Азии, несмотря на нелегитимные санкции со стороны страны Запада, только укрепились, сотрудничество сторон развивается по многим направлениям - от экономики до безопасности. Об этом заявил посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев, выступая в Душанбе на втором экспертном форуме "Центральная Азия - Россия: повестка совместного развития".

"Наши государства исторически связывают общая память и культурные связи. Эти связи лишь укрепились, несмотря на нелегитимные ограничения в экономической, гуманитарной и других сферах, а, возможно, даже благодаря им. <...> Статистические данные наглядно демонстрируют увеличение объема нашего взаимного товарооборота, инвестиций в промышленность, образование, запуск совместных проектов", - сказал он.

По словам посла, экономическое сотрудничество между РФ и странами региона растет быстрыми темпами, тем самым укрепляя устойчивость экономик и улучшая благосостояние граждан. Он отметил, что Россия - это ведущий партнер государств Центральной Азии в некоторых отраслях промышленности, расширяется и взаимодействие в гуманитарной сфере.

Григорьев добавил, что следует уделить особое внимание и укреплению региональной безопасности и, в частности, координации действий по Афганистану и борьбе с наркотрафиком. Он также подчеркнул, что сотрудничество России и стран региона не исчерпывается только этими темами - должное внимание уделяется, например, развитию международных транспортных коридоров, совершенствованию миграционной политики, цифровизации и инновациям.

Посол также сообщил, что, по мнению всех глав государств, участвовавших в Душанбе в мероприятиях государственного визита президента РФ Владимира Путина, саммитах Центральная Азия - Россия и СНГ, а также в двусторонних переговорах, эти встречи прошли "очень полезно, в духе ориентированности на практические результаты" и станут поворотным этапом во всей региональной политике.

Директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Хайриддин Усмонзода в своем выступлении отметил, что отношения России со всеми странами Центральной Азии носят характер стратегического партнерства и глубокого сотрудничества, и выразил уверенность, что РФ в дальнейшем "сохранит свою значимость и надежность в структуре взаимодействия" в регионе.

О форуме

Второй экспертный форум "Центральная Азия - Россия: повестка совместного развития" был приурочен к государственному визиту президента РФ Владимира Путина в Таджикистан, а также ко второму саммиту Центральная Азия - Россия и заседанию Совета глав государств СНГ, которые прошли в Душанбе 8-10 октября. Форум собрал представителей экспертного сообщества России и стран региона, а также представителей органов власти и дипломатического корпуса.

Участники обсудили различные аспекты отношений шести государств, в том числе взаимодействие в сфере экономики, энергетики, климатической повестки, транспорта, образования, науки и обеспечения безопасности. Кроме того, по итогам форума между Институтом Китая и современной Азии Российской академии наук и Центром стратегических исследований при президенте Таджикистана был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.