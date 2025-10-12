Посол Гармонин: позиция Швейцарии по активам РФ - проблеск здравого смысла

Дипломат при этом отметил, что Москва "для себя уже давно сделала выводы в отношении псевдонейтральности конфедерации"

ЖЕНЕВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Алена Федина/. Недавние высказывания президента и министра финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер о невозможности конфискации замороженных в конфедерации активов ЦБ указывают на проблеск здравого смысла в политике Берна по отношению к Москве. Об этом ТАСС заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

Комментируя текущее состояние российско-швейцарских отношений, дипломат отметил, что "Россия для себя уже давно сделала выводы в отношении псевдонейтральности конфедерации". По его оценкам, в том, что Берн продолжит в ближайшей и среднесрочной перспективе дрейф в антироссийском фарватере, "сомневаться не приходится". Об этом свидетельствуют в том числе недавние высказывания главы Минобороны страны Мартина Пфистера на совместной пресс-конференции со своим германским визави Борисом Писториусом, считает посол. Так, Пфистер сообщил о намерении нарастить с ФРГ сотрудничество в области борьбы с БПЛА и заверил, что конфедерация намерена "внести вклад в европейскую безопасность" на фоне нежелания "быть прорехой в обороне Европы".

В то же время, по словам дипломата, в динамике развития отношений с Берном следует выделить и несколько позитивных моментов. В этой связи Гармонин обратил внимание на заявления президента Швейцарии в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

"Госпожа Келлер-Зуттер исключила возможность конфискации замороженных активов Банка России, подчеркнув, что защита собственности гарантирована швейцарской конституцией, - напомнил посол. Подобную позицию как раз и можно охарактеризовать как "проблеск здравого смысла".

Ранее европейский дипломатический источник сообщил ТАСС, что Еврокомиссия (ЕК) надеется на "глубокую дискуссию" и достижение компромисса по вопросу экспроприации суверенных активов России по так называемой схеме репарационного кредита на саммите ЕС 23-24 октября в Брюсселе.

10 сентября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее ведомство не будет проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, а всего лишь использует их для выдачи кредитов Украине. Позднее европейское издание Politico сообщало о планах ЕК выделить Украине "репарационный кредит" в размере €140 млрд за счет замороженных российских средств.

О замороженных активах России в Европе

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.