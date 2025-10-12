Слуцкий считает, что ему не дали визу в США из-за якобы антиамериканизма

Лидер ЛДПР предположил, что для получения визы "придется ждать полного снятия санкций"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий связывает трудности в получении американской визы с тем, что отдельные служащие Госдепа считают его антиамериканистом.

Ранее Слуцкий стал единственным членом российской делегации, кто не получил визу для поездки на Генассамблею ООН в США.

"Я думаю, что кто-то, скорее всего, в Госдепе на среднем уровне изображает фигуру виртуального Слуцкого как некоего антиамериканиста", - объяснил депутат.

Он указал, что эта характеристика является в корне неверной. "Я не антиамериканист, я большой проатлантист. У меня большое количество друзей в обеих палатах Конгресса <…> и людей, с которыми я общаюсь - и в фондах, и в университетах. [Среди них есть] общественные, политические деятели, простые граждане США", - отметил Слуцкий, подчеркнув, что Штаты как государство представляют "не только Госдепартамент и американский мейнстрим".

Глава думского комитета также предположил, что для получения визы "придется ждать полного снятия санкций, по крайней мере, с парламентариев".