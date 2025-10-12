Дмитриев: диалог РФ и США продолжается на базе договоренностей на Аляске
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Диалог России и США продолжается на основании договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Придуманные и распространяемые противниками мирных процессов слухи об "ослаблении влияния Стива Уиткоффа (спецпосланника президента США - прим. ТАСС) в администрации президента Трампа" оказались полностью несостоятельными. <...> Диалог России с командой Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске", - написал он в своем Telegram-канале.
Дмитриев отметил, что Стив Уиткофф, добившийся успехов в реализации плана по Газе, сохраняет и усиливает свою ключевую роль в переговорных процессах.