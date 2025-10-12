Ушаков заявил о продолжении контактов с американскими коллегами

Помощник президента РФ отметил, что работа идет

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Контакты по закрытым каналам между Россией и США продолжаются, работа идет. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Они [контакты между РФ и США] продолжаются. Мы постоянно разговариваем, делаем какие-то вещи, они может быть незаметны, но рано или поздно будут заметны. Работа идет", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, продолжаются ли контакты между странами по закрытым каналам.