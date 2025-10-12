Песков: контакты России и Азербайджана не прерывались

Они продолжались в том числе по линии администраций, отметил пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Контакты России и Азербайджана полностью не прерывались, они продолжались в том числе по линии администраций президентов и помощников. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Контакты с Азербайджаном не прерывались, - рассказал Песков, кадры общения показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". - Контакты полностью не прерывались, они продолжались в том числе по линии администраций, помощников".

Песков также отметил, что несмотря на то, что момент в истории двусторонних отношений РФ и Азербайджана был не самый лучший, объемы торгово-экономического сотрудничества стран продолжали свой рост.