Песков: когда Алиев поздравил Путина с Днем рождения, они условились о встрече

Президент Азербайджана позвонил по телефону российскому лидеру 7 октября

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Когда президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону 7 октября поздравил своего коллегу Владимира Путина с Днем рождения, лидеры окончательно условились о встрече в Душанбе 9 октября. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Там был определенная подготовка [двусторонней встречи Путина и Алиева] проведена. И конечно же звонок, где президент Алиев поздравил Путина с Днем рождения. И там уже окончательно условились об этой встрече", - рассказал Песков о подготовке общения двух лидеров в Таджикистане 9 октября. Кадры с представителем Кремля показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".