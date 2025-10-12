Пушилин: ВС РФ ведут тяжелые бои в южной части Красноармейска ДНР

Они также идут на подступах к городу, рассказал глава ДНР

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Российские военные продолжают охват красноармейско-дмитровской агломерации, тяжелые бои идут в южной части Красноармейска (украинское название - Покровск) и на подступах к городу. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На красноармейском направлении продолжается охват красноармейско-дмитровской агломерации, тяжелые бои в самой южной части, имеется в виду города Красноармейска, а также на его подступах", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.