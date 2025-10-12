Пушилин: ВС РФ продвигаются в Ямполе
17:35
ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие продвигаются в Ямполе ДНР, несмотря на переброску украинских резервов в попытках удержать населенный пункт. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Продолжается продвижение в черте самого населенного пункта Ямполь. Несмотря, конечно, на то, что постоянно поступают сообщения, что противник перебрасывает резервы и старается удержать данный населенный пункт", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.