Пушилин: ВС РФ продвигаются в Ямполе

Это происходит, несмотря на переброску украинских резервов в попытках удержать населенный пункт, заявил глава ДНР

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие продвигаются в Ямполе ДНР, несмотря на переброску украинских резервов в попытках удержать населенный пункт. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Продолжается продвижение в черте самого населенного пункта Ямполь. Несмотря, конечно, на то, что постоянно поступают сообщения, что противник перебрасывает резервы и старается удержать данный населенный пункт", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.