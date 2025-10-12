Дмитриев: Зеленский звонит Трампу так же активно, как агитировал за Харрис

Владимир Зеленский звонил президенту США дважды за два дня, сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский проводит телефонные разговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом с той же энергичностью, с какой поддерживал его соперницу Камалу Харрис на президентских выборах в США в 2024 году. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Зеленский звонил президенту США Дональду Трампу дважды за два дня, потратив почти столько же энергии, сколько когда-то, агитируя за красноречивую Камалу Харрис, и называя Джей Ди Вэнса, "слишком радикальным" перед выборами в США", - написал он в Х.

Зеленский и Трамп провели два телефонных разговора за два дня. Отмечается, что в ходе первого обсуждался недостаток средств ПВО у Киева, а второго - военные нужды Украины и энергетика.