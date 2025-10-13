Водолацкий: тепловые сети на Украине зимой могут выйти из строя

Страну в этом случае ждет коллапс, уверен первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Половина Украины в случае сильных зимних морозов останется без тепла из-за возможных повреждений инфраструктуры. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Если будет суровая зима, то половина Украины замерзнет, и вся инфраструктура - тепловые сети, котельные - выйдут из строя. Это будет коллапс. Помощь Евросоюза будет минимальная, потому что те перетоки, которые они делают сегодня, они тоже [идут] в ущерб своим же странам. И когда будут сильные морозы, тогда они, конечно, закроют краны, опустят рубильники, чтобы выживать", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в этом году отопительный сезон на Украине будет сложнее предыдущего. Он подтвердил, что в стране будут отключения газа. В нескольких городах Украины власти также предупредили о сложном отопительном сезоне. Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков сообщил, что зимой могут отключать свет и газ, а во Львове отложили начало отопительного сезона на несколько недель.