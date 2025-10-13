Трансляция

Пресс-конференция Лаврова для СМИ арабских стран. Видеотрансляция

Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию для представителей СМИ арабских стран в Москве.

9 октября в пресс-службе Кремля сообщили, что первый Российско-Арабский саммит, первоначально запланированный на 15 октября, перенесен.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что Москва рассчитывает провести форум в ноябре. По его словам, окончательные сроки будут зависеть от темпов реализации плана США по урегулированию палестино-израильского конфликта.