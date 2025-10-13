Судебный департамент может увеличить долю расходов на развитие судебной системы

Увеличение расходов планируется за счет уменьшения эксплуатационных расходов, нормирования и оптимизации затрат на ЖКУ, сокращения числа неиспользуемых объектов недвижимости, уточнили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Судебный департамент при Верховном суде РФ намерен в ближайшие годы увеличить долю расходов на развитие судебной системы до 15%. Такое решение принято коллегией Судебного департамента, говорится в Telegram-канале ведомства.

"Доля расходов на развитие судебной системы должна поэтапно возрасти и составить не менее 10% к концу 2026 года и не менее 15% к 2030 году. Такое стратегическое планирование направлено на повышение эффективности, устойчивости и качества работы судебной системы в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день при общем бюджете судебной системы более чем 330 млрд рублей расходы на развитие (капитальные вложения, ремонт, обновление материально-технической базы) составляют 8,1%. При этом 78,8% приходится на оплату труда судей, работников аппаратов судов, компенсации, социальные выплаты, 10,1% - на обеспечение деятельности (оплату услуг, в том числе ЖКУ, налоги, обучение судей), 3% составляют процессуальные выплаты.

Увеличение расходов на развитие планируется за счет уменьшения эксплуатационных расходов, нормирования и оптимизации затрат на ЖКУ, сокращения числа неиспользуемых объектов недвижимости, применения конкурентных процедур закупок и развития систем электронного документооборота. "Эти меры позволят рационально использовать бюджетные средства и высвободить ресурсы для модернизации судебной системы, делая правосудие более доступным и эффективным для граждан", - отметили в Судебном департаменте. Высвобождаемые средства планируется направить на капитальный ремонт зданий, строительство новых, цифровую трансформацию и человеческий капитал, на повышение квалификации судей и работников аппарата судов, расширение социальных гарантий.

"Наращивание расходов на развитие - это стратегическая необходимость в долгосрочной перспективе", - отметила начальник главного финансово-экономического управления Судебного департамента Наталья Федорова.

Внедрение IT-решений ускоряет документооборот, снижает накладные расходы до 15%, время на подготовку и отправку документов сокращается на 20-50%.