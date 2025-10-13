Лавров пожелал успеха саммиту по Газе в Египте

Власти РФ рассчитывают, что все договоренности будут выполнены, отметил глава российского МИД

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что все договоренности по сектору Газа, достигнутые на саммите в Шарм-эш-Шейхе, будут выполнены, а президент США Дональд Трамп и региональные лидеры обеспечат немедленное прекращение огня. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

"Мы искренне желаем успеха сегодняшнему мероприятию, сегодняшней встрече в верхах в Шарм-эш-Шейхе, где участвуют, как я понимаю, более 20 стран и арабского мира, и ряд западных государств, - сказал глава МИД РФ. - Надеюсь, что все договоренности будут выполнены, хотя мы слышим и из рядов ХАМАС, и из Тель-Авива заявления о том, что еще не все закончено и могут быть рецидивы кризиса".

"Считаю, что очень важно, чтобы те, кто инициировал этот форум, прежде всего президент Трамп при поддержке президента Египта [Абдель Фаттаха ас-Сиси], руководства Катара, Турции, не допустили подобных вариантов развития событий, все-таки сконцентрировались на необходимости немедленного прекращения огня, соблюдении той линии, которая была согласована для отвода израильских войск в секторе Газа, налаживании гуманитарной помощи и, конечно же, восстановлении этого прекрасного места на Земле, которое, наверное, больше других территорий мира пострадало за послевоенные годы", - отметил глава российской дипломатии.

Лавров подчеркнул, что "долгосрочное урегулирование этой ситуации возможно только при выполнении решений ООН о создании палестинского государства".

"Саммит мира" в египетском Шарм-эш-Шейхе созывается по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. При этом представители палестинского движения ХАМАС и Израиля, которые вели переговоры о перемирии в анклаве и об обмене удерживаемых там заложников на палестинских заключенных, от участия во встрече отказались. Как утверждает египетский информационный портал As-Shorouq, в "саммите мира" примет участие президент Палестины Махмуд Аббас. Ранее американский портал Axios сообщал, что на предстоящем саммите ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Великобритании, Германии, Индонезии, Иордании, Италии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Франции.