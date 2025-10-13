Лавров рассказал, когда состоится российско-арабский самммит

Он пройдет, как только будут определены его новые сроки проведения, итоговые документы практически готовы, отметил глава МИД РФ

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Первый Российско-арабский саммит состоится, как только будут определены его новые сроки проведения, итоговые документы практически готовы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

"Договоренность о проведении сегодня, в начале недели, специального важнейшего мероприятия по палестинскому вопросу, президент [России Владимир] Путин договорился с председателем Лиги арабских государств о переносе нашего саммита. Я уверен, что он состоится, как только будет понятно, какие сроки наиболее удобны для этого, - отметил глава МИД РФ. - Итоговые документы практически готовы".

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан объяснил причины переноса саммита. По его словам, целью было не помешать процессу мирного урегулирования, который сейчас происходит на Ближнем Востоке при участии президента США Дональда Трампа.