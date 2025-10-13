Лавров: все больше арабских стран интересуются опытом РФ в ядерных технологиях

Глава МИД России отметил, что их также интересует ядерная энергетика

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Все больше стран арабского мира проявляют интерес к российскому опыту в области ядерных технологий и ядерной энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

"Все больше и больше стран региона интересуются нашим опытом в сфере ядерных технологий, ядерной энергетики, неэнергетических применений ядерной энергии", - указал министр.