Лавров рассказал, когда будет закрыт вопрос по Западной Сахаре

Глава МИД РФ отметил, что это произойдет, когда все стороны признают конкретное решение
09:36
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Вопрос об урегулировании ситуации в Западной Сахаре для России будет закрыт тогда, когда все стороны признают конкретное решение. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

"Для нас будет приемлем такой вариант решения, который будет устраивать все стороны. И такой вариант был закреплен в резолюциях Совета Безопасности ООН", - сказал глава МИД РФ. Министр напомнил, что Соединенные Штаты пошли по другому пути и еще в первую каденцию администрации Дональда Трампа признали Западную Сахару частью Марокко, "для них вопрос закрыт".

"Для нас вопрос будет закрыт, когда не только одна сторона, а все вовлеченные стороны действительно будут ощущать, что решение достигнуто на основе честного баланса интересов. Резолюция Совета Безопасности - это единственное, что сейчас есть. Если будет выработана новая резолюция, которая иные принципы положит в основу урегулирования, мы будем готовы такие инициативы обсуждать при понимании, что они будут приемлемы всем сторонам", - подчеркнул Лавров.

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданная в середине 1970-х годов организация "Фронт ПОЛИСАРИО" (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро), которая после ухода испанских колонизаторов провозгласила Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернула вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей автономии в составе королевства. С июня 2007 года были проведены четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно. Марокко в настоящее время контролирует около 80% территории Западной Сахары. 

