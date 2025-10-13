Лавров: Сирия заинтересована в сохранении в стране военных баз России

При этом в новых условиях они могут быть перепрофилированы под новые задачи, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сирийская сторона заинтересована в сохранении российских военных баз в стране, при этом в новых условиях они могут быть перепрофилированы под новые задачи. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

"Сирийская сторона заинтересована в том, чтобы наши военные базы там сохранялись. Мы здесь, как говорил наш президент неоднократно, полагаемся на заинтересованность Сирийской Арабской Республики, - подчеркнул глава МИД. - Понятно, что в новых условиях эти базы могут играть уже другую роль, не просто как военный форпост".

"И в частности, учитывая необходимость налаживания гуманитарных потоков в Африку, это могут быть морская и воздушная базы, которые служат гуманитарными хабами для направления туда гуманитарных грузов, в том числе в Сахаро-Сахельскую зону, в другие нуждающиеся страны", - обратил внимание Лавров.