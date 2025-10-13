Путин встретится с губернатором Ульяновской области Русских

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что 13 октября Владимир Путин работает в Кремле

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня встретится в Кремле с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин работает в Кремле. Будет у него региональный аспект в рабочем дне - с докладом у него будет губернатор Ульяновской области Алексей Русских", - сказал он на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что сегодняшний день российского лидера спокойный. "У него будут различные встречи, внутренние совещания. Остальные встречи носят служебный, закрытый характер", - рассказал Песков.