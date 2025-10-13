Володин обсудил с генсеком ОДКБ укрепление правовой базы в регбезопасности

Председатель ГД отметил, что за весь период работы ПА ОДКБ принято 97 правовых модельных актов

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы, председатель Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности Вячеслав Володин на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым обсудил укрепление правовой базы в вопросах региональной безопасности и межпарламентского взаимодействия в рамках ПА ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба палаты парламента.

"В Москве состоялась встреча председателя Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности, председателя Государственной думы Вячеслава Володина с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. Они обсудили итоги работы Ассамблеи за прошедший период текущего года, а также актуальные направления повестки совместной работы на ближайшую перспективу. Отдельно речь шла об укреплении правовой базы в вопросах региональной безопасности, а также дальнейшего межпарламентского взаимодействия и сотрудничества в рамках ПА ОДКБ", - говорится в сообщении.

Володин отметил, что за весь период работы ПА ОДКБ принято 97 правовых модельных актов. Он назвал приоритетом в работе ассамблеи законодательное обеспечение принятых решений лидеров стран-участниц и гармонизацию национальных законодательств.

Председатель Госдумы поблагодарил Тасмагамбетова за вклад в развитие ОДКБ, формирование ее правового поля, а также в обеспечение коллективной безопасности стран-участниц организации.