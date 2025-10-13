Депортация россиян из Латвии и разговор Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова
Редакция сайта ТАСС
09:59
Депортация россиян из Латвии за незнание латышского языка, возможность разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также пауза в переговорах с Украиной стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Путин 13 октября в Кремле встретится с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.
- У главы государства также запланированы различные встречи и внутренние совещания. Они будут носить "служебный, закрытый характер".
О возможных поставках Tomahawk Украине
- Запуск ракет Tomahawk требует участия американских специалистов, так что поставка их Украине действительно может плохо кончиться: "Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт".
О переговорах с Украиной
- Американцам известно о той паузе, которая возникла в переговорном процессе между Россией и Украиной: "Контакты по соответствующим каналам продолжаются, но продвижения, к сожалению, на треке [нет]".
О возможности разговора Путина и Трампа
- Четких договоренностей о телефонном разговоре Путина и Трампа пока нет: "Как только они появятся, разговор состоится. Существуют все возможности для весьма оперативной организации такого разговора".
О депортации россиян из Латвии
- Россияне, депортируемые из Латвии за незнание латышского языка, смогут вернуться на родину и обустроиться уже в России: "Если это граждане России, они могут вернуться на свою родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь".