Статья

Депортация россиян из Латвии и разговор Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС
09:59

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Бобылев/ ТАСС

Депортация россиян из Латвии за незнание латышского языка, возможность разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также пауза в переговорах с Украиной стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Путин 13 октября в Кремле встретится с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.
  • У главы государства также запланированы различные встречи и внутренние совещания. Они будут носить "служебный, закрытый характер".

О возможных поставках Tomahawk Украине

  • Запуск ракет Tomahawk требует участия американских специалистов, так что поставка их Украине действительно может плохо кончиться: "Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт".

О переговорах с Украиной

  • Американцам известно о той паузе, которая возникла в переговорном процессе между Россией и Украиной: "Контакты по соответствующим каналам продолжаются, но продвижения, к сожалению, на треке [нет]".

О возможности разговора Путина и Трампа

  • Четких договоренностей о телефонном разговоре Путина и Трампа пока нет: "Как только они появятся, разговор состоится. Существуют все возможности для весьма оперативной организации такого разговора".

О депортации россиян из Латвии

  • Россияне, депортируемые из Латвии за незнание латышского языка, смогут вернуться на родину и обустроиться уже в России: "Если это граждане России, они могут вернуться на свою родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь".
 
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич