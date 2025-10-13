Лавров: после выполнения плана по Газе нужно создавать палестинское государство

Глава МИД РФ отметил, что необходимо искать конкретные компромиссы на основе решений, одобренных Советом Безопасности ООН

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. После того как план президента США Дональда Трампа по сектору Газа будет полностью выполнен, необходимо переходить к созданию палестинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

"Что касается вашего вопроса, я не очень понял, что вы спросили насчет американских планов на Ближнем Востоке, по-моему, именно сейчас эти планы реализуются. И мы желаем успеха в этом начинании, при понимании, конечно, что план [Трампа] будет выполнен полностью, что посреди выполнения этого плана опять не будут перемещены ворота и не будут изменены правила игры, - сказал глава МИД РФ. - Таких желающих мы уже наблюдаем. И что, конечно, когда он полностью будет добросовестно выполнен, нужно немедленно переходить к практическим аспектам создания палестинского государства, искать конкретные компромиссы на основе решений, одобренных Советом Безопасности ООН".

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило "сделку по освобождению всех заложников". 9 октябряТрамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.