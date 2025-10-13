Лавров: Москва готова содействовать нормализации ситуации в Ливане

Глава МИД РФ отметил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации в Ливане

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия готова содействовать в урегулировании кризиса в Ливане. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

Лавров подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации в Ливане. "Мы должны стараться помогать нашему ливанскому партнеру, - сказал министр. - Мы готовы содействовать тому, чтобы эта ситуация была преодолена и обстановка нормализовалась".

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак погибли 253 человека и еще 688 получили ранения.