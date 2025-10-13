Лавров: Иран не собирался нарушать СВПД

Глава МИД РФ отметил, что США вышли из этого соглашения и Европа "не выполнила свои обязательства"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Тегеран не собирался нарушать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

"Иран не собирался нарушать совместный всеобъемлющий план действий и был уверен в том, что никто его с этого пути не собьет", - подчеркнул глава МИД.

"Получилось так, что Иран-то не нарушал, а Соединенные Штаты вышли [из этого соглашения] и Европа не выполнила свои обязательства", - констатировал Лавров.

Иранская ядерная проблематика

В 2015 году Иран, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Запада в разработке Тегераном ядерного оружия. Однако в 2018 году Дональд Трамп, занимавший свой первый срок на посту президента США, объявил о выходе из СВПД и восстановил все американские санкции против Ирана.

В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Переговоры о восстановлении ядерной сделки, проходившие в Вене с 2021-го по 2022 год, завершились безрезультатно. Вернувшись в Белый дом в 2025 году, Трамп подписал указ о возобновлении политики максимального давления на Иран.

7 марта Трамп сообщил, что направил духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе. Тегеран отказался от прямого диалога с Вашингтоном, но допустил продолжение переговоров через посредников. 30 марта президент США пригрозил Ирану "беспрецедентными бомбардировками" в случае отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что республика не верит в вероятность военной интервенции США, но будет готова дать решительный отпор.

18 октября по условиям СВПД западные страны смогут активировать механизм, позволяющий автоматически восстановить санкции Совета Безопасности ООН против Тегерана. Иран заявил, что в этом случае выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, хотя его разработка в стране официально запрещена указом Хаменеи от 2003 года.