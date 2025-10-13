В ГД не поддерживают введение адвокатской монополии на представительство в судах

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступил против идеи Минюста РФ о введении адвокатской монополии на представительство в судах.

Ранее Минюст РФ опубликовал для общественного обсуждения соответствующий законопроект. Проектом предлагается ввести общее правило о наличии у судебных представителей статуса адвоката. Как считают в Минюсте, такая мера повысит уровень защищенности прав граждан, обращающихся за юридическими услугами.

"Уголовное право - это понятно, там адвокаты. А вот с точки зрения гражданского судопроизводства мы против такого решения, не поддерживаем", - сказал Крашенинников журналистам.

Он отметил, что в РФ работает много организаций, которые защищают права людей в судах, в том числе в сферах защиты прав потребителей, защиты при банкротстве, защиты чести и достоинства. В случае принятия такого проекта они "все будут за бортом", так как их представители не имеют адвокатского статуса, добавил депутат.

"Это касается огромного количества юристов. Но это не главное. Главное, что это скажется на защите прав людей - и физических, и юридических лиц", - подчеркнул Крашенинников.