Эксперт Еловский: семьи с детьми сменили пенсионеров по активности голосования

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Семьи с детьми сменили пенсионеров в качестве основной электоральной группы на выборах в России. Об этом сообщил ответственный секретарь рабочей группы по социальной архитектуре Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Дмитрий Еловский.

"Раньше считалось, что основная электоральная группа голосующих - это пенсионеры, а сейчас - это семьи с детьми. Это новый генезис, который еще требует своего осмысления", - сказал Еловский на пресс-конференции в ТАСС, где был представлен доклад РАСО "Политические партии и новые социальные группы: электоральные сигналы и взаимодействия в рамках Единого дня голосования - 2025".

По словам Еловского, исследование выявило топ-10 социальных групп, с которыми активнее всего взаимодействовали политические партии в ходе избирательной кампании 2025 года, из них пять основных, с которыми работают все партии. "С отрывом в них присутствуют три социальные группы. Главный вывод этого доклада в том, что на первом месте семьи с детьми. То, что партии начали соотноситься к семьям с детьми, означает, что на это направлен фокус государственной и партийной политики", - сказал Еловский.

Вторая основная соцгруппа, к которой обращались партии, это участники СВО и их семьи. "Участник СВО - это сигнальная аудитория. По тому, как государство и партии относятся к этой группе, избиратели судят в целом о госполитике. И как политические партии себя позиционируют в целом", - пояснил Еловский.

Эксперт также отметил, что остальные социальные группы - учителя, врачи, молодежь, пенсионеры - "достаточно хорошо" были представлены в этом избирательном цикле.

Вместе с тем отмечен достаточно низкий уровень обращения к таким новым социальным группам, как зоозащитники, индивидуальные предприниматели, самозанятые, работники цифровых платформ. "Они у партийных кандидатов на уровне выборов губернаторов и заксобраний, к сожалению, отходят на задний план. То есть их не видят как электоральную базу, либо не знают, как их привести на выборы, либо не считают, что они смогут проголосовать", - сказал Еловский.

По его словам, "Единая Россия" в этом избирательном цикле охватывает десятки разных социальных групп, КПРФ "не теряет свое традиционное позиционирование, наряду с участниками СВО и семьями с детьми работает в том числе с рабочим классом". В свою очередь ЛДПР выделяется как партия, которая больше всех касается темы мигрантов, но в ее топе тоже участники СВО, семьи и врачи. У "Справедливой России" на третьем месте идут пенсионеры, а "Новые люди" удивили невниманием к предпринимателям, которые у них лишь на шестом месте", отметил эксперт.

Позиции партий

Замруководителя фракции "Новые люди", зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева отметила, что партия "целенаправленно работает с молодежью". "Мы имеем и уже наработали реальную экспертность в работе с некоторыми соцгруппами. И это подтверждается исследованием", - сказала она. Вместе с тем она выразила удивление данными о недостаточной работе с бизнесменами. "24/7 партия этим вопросом занимается, хотя это возможно, поскольку это экспертные встречи внутри сообщества, они не выходят в публичный сигнал", - сказала она.

Депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов признал, что партия имеет коммуникативную проблему, что подтверждает исследование, "будет пытаться ее решить". "2026 год для нас это не столько проблемы совершенствования идеологии, сколько выстраивание коммуникации с конкретными группами. И мы увидели те группы, с которыми не доработали и будем работать", - сказал Обухов. Он отметил, что в этом политическом сезоне "критически не охвачен" оказался женский электорат.

Замруководителя фракции ЛДПР, зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов отметил, что СВО - тема, где не должно быть конкуренции и разделения. "Задача дальше на предстоящий период - только усиливать эту консолидацию, потому что появляются новые вызовы: как мы будем встречать этих ребят, как будем выстраивать новые обстоятельства их жизни в мирных условиях", - сказал Наумов. По его словам, это общая задача. При этом все остальные социальные группы тоже не должны оставаться без внимания.

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду", первый зампред комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Андрей Кузнецов в свою очередь добавил, что партия привыкла работать по "проблемному принципу". "Для нас аудитория формируется через проблему: есть проблема - выходим на аудиторию. <...> В 2026 году электоральный цикл отличается тем, что кратно растет влияние СВО на социально-экономическое развитие страны, государственное управление. И, действительно, это базовая аудитория - ветераны, участники, члены их семей, на которую мы ориентируемся и с которой работаем", - сказал Кузнецов.