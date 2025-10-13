Лавров и послы прикаспийских государств обсудили подготовку встреч

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Глава МИД Сергей Лавров и руководители четырех дипломатических миссий прикаспийских государств обсудили подготовку к встречам на высшем и высоком уровнях в формате прикаспийской "пятерки". Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам ежегодной встречи.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов многопланового сотрудничества в Каспийском регионе и углубления взаимодействия в рамках "пятерки", включая подготовку к встречам на высшем и высоком уровнях в формате прикаспийских государств", - указали в МИД РФ. Кроме того, в МИД добавили, что в этом мероприятии участвовали председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Ранее посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани заявил, что саммит прикаспийских государств пройдет в августе 2026 года.