МИД России надеется на мирное урегулирование на Мадагаскаре

Российское дипломатическое ведомство рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в островное государство

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Ситуация в Мадагаскаре вызывает обеспокоенность, РФ надеется, что мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны, и призывает стороны к сдержанности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Ситуация в этой дружественной африканской стране вызывает серьезную обеспокоенность. В Москве надеются, что мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны и призывают стороны проявлять сдержанность", - отметили в ведомстве.

В российском МИД настоятельно рекомендуют российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, а уже находящимся на острове - избегать мест массового скопления людей.

С 25 сентября на Мадагаскаре проходят выступления молодежи. Первоначально организаторы беспорядков, которые называют себя "Поколением Z", заявляли, что выступают против участившихся отключений электроэнергии и водоснабжения. Однако их выступления переросли в погромы и грабежи, стычки с полицией и жандармерией. Впоследствии протестующие стали выдвигать политические требования, включая отставку президента. 2 октября манифестанты объявили о создании Координационного комитета борьбы. Согласно данным ООН, в ходе нынешних беспорядков погибли 22 человека и более 100 получили ранения. Власти сообщают о 12 погибших.