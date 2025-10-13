Сенатор Никонорова заявила, что киевские агенты ведут себя как террористы

Однако всех террористов и военных преступников ждет неминуемое наказание, подчеркнула член комитета Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Киев в нарушение норм международного права пытается применять террористические тактики в российском тылу против мирных граждан, однако всех террористов и военных преступников ждет неминуемое наказание, заявила ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

13 октября стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили в Москве теракт против высокопоставленного офицера Минобороны России, готовившийся по заданию украинских спецслужб совместно с международной террористической организацией "Исламское государство" (признана террористической, запрещена в РФ). Задержаны четверо подозреваемых.

"Это уже далеко не первый случай, подтверждающий бесчеловечную террористическую сущность киевского режима. Использование смертников-радикалов, общеопасный способ убийства, направленный на причинение страданий многим людям, циничное признание в совершенных и планируемых преступлениях - это стиль террористов. Российские войска воюют на поле боя, а киевские каратели подло, исподтишка пытаются вести некие "бои" в нашем тылу против мирного населения", - сказала Никонорова.

Сенатор подчеркнула, что подобные действия нарушают общепризнанные нормы международного права. "Каждого военного преступника, каждого террориста ждет неминуемое наказание", - подытожила она.

Теракт планировалось совершить в одном из густонаселенных районов столицы. Бомбу исполнитель заложил в велосипед у подъезда. По оценкам специалистов, мощность изготовленного взрывного устройства позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. По факту предотвращенного теракта следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.